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Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова отчиталась Владимиру Путину стихами

26 апреля 2018, 14:28
Это произошло во время встречи главы государства с выпускниками программы кадрового управленческого резерва.

Вчера, 25 апреля, президент России Владимир Путин встретился с выпускниками программы кадрового управленческого резерва. Среди них была и сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.

- Это большая честь, быть в вашем резерве, - сказала Лилия Гумерова и в конце своего выступления прочитала стихи:

- С такой командой, братцы, не страшно нам ничто:

Партнеров провокации и санкций разворот.

Мы верим: жить России и будущее есть,

Когда такие кадры, Владимир Владимирович,

В вашем резерве есть!

Смотреть видео надо с 6 минуты 21 секунды.

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