Глава Башкирии заявил, что крупные предприятия ведут отчужденную политику

Рустэм Хамитов отметил, что на разных совещаниях ранее поднимался вопрос на эту тему, но ситуация пока не улучшается. Он добавил, что власти будут вести ежеквартальный мониторинг реализации инвестиционных планов предприятий. Однако если представители предприятий будут отклоняться от запланированных показателей, их руководство будет давать объяснения на заседании Общественного совета, а также данный вопрос будет выясняться и с выходом на головное руководство наших крупных предприятий в Москве или других городах России.