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В Уфе открылся первый музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

25 апреля 2018, 10:46
В мероприятии приняла участие министр культуры республики Амина Шафикова.

24 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета открылся первый международный музыкальный фестиваль народного артиста Башкортостана и Татарстана, двухкратного обладателя премии "Грэмми", лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска", Кавалера Ордена дружбы народов Ильдара Абдразакова, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Национальный симфонический оркестр РБ открыл концертную программу вечера. Далее виолончелист Борислав Струлёв (США) и баянист Айдар Гайнуллин (Германия) исполнили произведения известнейших композиторов.

Ильдар Абдразаков выступал во втором отделении концерта. 25 апреля пройдет благотворительный концерт Абдразакова с участием Мариинского театра Сергей Скороходова. 27 апреля пройдет музыкальный форум и гала-концерт в театре оперы и балета.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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