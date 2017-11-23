Ильдар Абдразаков: Я обязан Дмитрию Хворостовскому, что стал певцом
Известный оперный певец Ильдар Абдразаков на своей странице в социальной сети выразил соболезнования семье Дмитрия Хворостовского. Оперный певец и друг Ильдра Абдразакова умер вчера после продолжительной болезни.
- Для меня это огромнейшая потеря. Ведь именно Дмитрию Хворостовскому я во многом обязан тем, что полюбил оперную музыку и стал певцом. Когда-то, еще студентом я увидел его на экране телевизора, и мне захотелось быть похожим на него, захотелось исполнять произведения в стиле Хворостовского. Он был совершенно особенный человек: удивительно вообще, как в одном человеке сочеталось все — безграничный талант, красивейший голос, безупречный вокал, широта души.
Позже, когда мы стали общаться, я прислушивался к его советам не только в выборе репертуара, но и в личной жизни. Наши с ним встречи всегда были для меня праздником. И для меня было счастьем выходить с ним на одну сцену, петь с ним дуэтом, заниматься вместе спортом, вместе отдыхать, быть его другом. Его уход — это огромная потеря для всего оперного мира, и особенно — для России, Потому что, даже не живя в России, он оставался патриотом, и весь мир считал его именно русским певцом. В наших сердцах он останется как человек-солнце, останется его голос, останется его улыбка. Я очень скорблю и выражаю соболезнования всем родным и близким Дмитрия.
Вчера в Башкирском театре опера и балета опера «Травиата» началась с минуты молчания. Слова соболезнования со стены театра вчера выразил генеральный директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.
В память о нем он попросил почтить имя Дмитрия Хворостовского минутой молчания.