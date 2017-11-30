Ильдар Абдразаков выступит на жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018

Также на сцену выйдут Алсу, Лариса Долина и ансамбль народного танца Игоря Моисеева.

Церемония жеребьевки чемпионата мира по футболу FIFA 2018, пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщили на официальном сайте чемпионата. Ведущим шоу станет актер и шоумен Иван Ургант, а в программе выступят известные звезды российской эстрады, такие как Алсу, народная артистка России Лариса Долина, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева и знаменитый оперный певец, наш земляк, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков.

Прямую трансляцию шоу жеребьёвки можно увидеть 1 декабря на Первом канале в 18:00 по московскому времени.