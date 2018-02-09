В Уфе пройдет I Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Он будет приурочен 20-летию творческой деятельности артиста.

По словам народного артиста, лауреата премии «Грэмми», идея организовать в родной Уфе фестиваль пришла к нему как логичный этап всего творческого пути, передает слова Ильдара Абдразакова Башинформ.

- В этом году я отмечаю 20 лет с момента дебюта в «Свадьбе Фигаро» на сцене Мариинского театра. Я очень благодарен судьбе и, прежде всего, моим учителям: Миляуше Муртазиной, Ирине Архиповой, Елене Образцовой и Валерию Гергиеву, которые щедро делились своим опытом и направляли меня. Думаю, в карьере любого большого артиста наступает момент, когда хочется передать сумму накопленных знаний следующему поколению. Моя задача сегодня— поддержать и объединить молодых талантливых певцов из России, помочь им избежать «ошибок молодости», поскольку голос невероятно хрупкий инструмент, важно мудро и поступательно его развивать», — цитирует слова Абдразакова агентство.

23 апреля в Уфе пройдут мастер-классы самого Ильдара Абдразакова и Борислава Струлева, знаменитого виолончелиста из США. Далее фестиваль продолжится серией концертов.

24 апреля на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета в сопровождении Национального симфонического оркестра РБ выступят Борислав Струлев и музыкант-виртуоз Айдар Гайнуллин из Германии.

25 апреля на сцене ГКЗ «Башкортостан» пройдет благотворительный концерт. Ильдар Абдразаков исполнит арии из легендарных оперных постановок вместе с солистом Мариинского театра, тенором Сергеем Скороходовым. Все вырученные средства пойдут на реализацию программ Благотворительного образовательного фонда «Мархамат».