У трех госслужащих в Башкирии конфисковано имущество на 39 млн рублей

По его словам, в уголовных делах фигурировали в основном чиновники разного ранга. В итоге 1477 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а 32 человека за наиболее серьезные проступки вообще были уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». В общей сложности на тему коррупции в Башкирии было возбуждено в 2017 году 62 уголовных дела.