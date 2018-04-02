В Уфе сотрудницу отдела противодействия коррупции МВД поймали на взятке

Верховный суд республики вынес приговор в отношении 39-летней бывшей сотрудницы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе и 41-летнего адвоката, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В суде установили, что в августе 2016 года полицейские выявили факт незаконно реализованного сжижженного газа без разрешительных документов у нескольких газозаправочных станций Уфы. В связи с этим из помещений предприятия изъяли документы, компьютерную технику, другое имущество.

Оперуполномоченный полиции предложила директору организации за взятку в 500 тысяч рублей оказать содействие в прекращении проверки и возврате изъятых предметов.

В качестве посредника в передаче незаконного вознаграждения выступил её знакомый адвокат. Предприниматель сообщил о незаконных действиях сотрудницы в полицию в правоохранительные органы. При получении части оговоренной суммы 200 тысяч рублей сообщников задержали на месте сотрудники ФСБ.

В 2016 году взяточницу уволили из органов из-за проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Подсудимые не признали вину в совершении преступлений.

Суд приговорил бывшую сотрудницу полиции к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет, а адвоката – к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года.