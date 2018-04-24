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В Уфе суд арестовал организатора ячейки организации «Свидетели Иеговы»

24 апреля 2018, 18:58
Уфимец подозревается в организации деятельности экстремистской организации.

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что суд принял решение о взятии под стражу 31-летнего жителя Уфы, который признан организатором ячейки религиозного объединения «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России». Об этом сообщается на сайте следкома.

Деятельность организации запрещена на территории России, поскольку оно признано экстремистским.

Ходатайство об аресте мужчины поступило от Следственного комитета России.

Как отмечено в материалах дела, ячейку религиозной организации уфимец создал осенью прошлого года. Во время обыска дома у задержанного был найдена запрещенная литература.

Дело ведут сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ.

Медиакорсеть следит за расследованием.

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#Новости#Религия#Татьяна Майорова,#Общество
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