«Свидетелей Иеговы» окончательно запретили в России

Организацию должны ликвидировать.

Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в список организаций, в отношении которых принято решение о ликвидации или запрете деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", включена религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций, - следует из сообщения ведомства.

Такое решение принято на основании решения Верховного суда РФ.

Напомним, что в апреле Верховный суд России удовлетворил исковые требования Минюста России о ликвидации организации. Представители компании обжаловали это решение в апелляционной инстанции Верховного суда. Они считают, что фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний. Также они отметили, что намерены дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если апелляционная инстанция не отменит решение. Верховный суд РФ жалобу отклонил.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.

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