В Уфе экс-инспектор ДПС за взятку в две тысячи получил 5 лет условно

Как только сотрудник ДПС заметил, что его поймали с поличным, то скрылся в соседнем дворе. Мужчина, желая уйти от наказания, остановил проезжавший мимо автомобиль марки «Chevrolet NIVA». Под угрозой применения табельного оружия сотрудник правоохранительных органов заставил водителя начать движение. На одном из оживленных перекрестков он резко остановил автомобиль и выбежал в толпу.