В Башкирии определили три компании для сбора и утилизации мусора

Так, за сбор транспортировку, обработку, утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов в Уфе и 14 районах должно отвечать муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города Уфа». Компания «Эко-Сити» будет отвечать за сбор мусора в Кумертау, Салавате, Сибае, Стерлитамаке и еще в 18 районах. Предприятие «Экология Т» будет обслуживать Октябрьский и 10 районов.