В Уфимском районе появится завод по переработке мусора

На территории Жуковского сельсовета Уфимского района построят комплекс по сбору и заготовке вторичных ресурсов, сообщили в пресс-службе инвестиционного портала республики.

Общий объем инвестиций составил 111,9 миллионов рублей. Появятся более 67 новых рабочих мест. Завершить строительство нового комплекса планируется уже в декабре текущего года.