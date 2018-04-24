Мэр Уфы потребовал удалить из школ бабушек и дедушек в роли охранников

- Их не должны отключать, но в то же время, чтобы не было столпотворения на входе, может быть, надо малышей пропускать через отдельный вход, а через металлодетекторы - старшеклассников, которые составляют группу риска. Я не специалист в этой области, я просто предлагаю, а от вас, как от специалистов, жду конкретные решения.