ЧП в Стерлитамаке: мальчик, устроивший резню в школе, вел учет своих врагов

Следователи обнаружили во время обысков в квартире 17-летнего Артема, который накануне устроил резню в своей школе в городе Стерлитамаке, подробный список его врагов с указанием оскорблений, которые они в разное время нанесли школьнику. Об этом сообщил информационный канал Mash.

В ходе обсуждения в соцсетях список Артема уже назвали «Тетрадью смерти» по мотивам одноименного культового аниме, которое смотрят многие подростки.

В подъезде мальчика на стенах наши корреспонденты, побывавшие вчера в Стерлитамаке, обнаружили рисунки на суицидальные темы.

Известно также, что мальчик увлекался группами колумбайнеров – поклонников организаторов массового расстрела школьников, происшедшего в Сша 20 апреля 1999 года.

Как сообщили одноклассники Артема, он рос в благополучной семье, его отец работает в системе «Газпрома», мама – домохозяйка. При этом мальчик плохо учился, из-за чего был определен в класс коррекции.

Напомним, ЧП произошло вчера в школе № 1 в Стерлитамаке. Подросток явился в класс и ударил канцелярским ножом свою учительницу и одноклассницу, еще одна девочка выпрыгнула из окна, когда юный «террорист» поджег класс.