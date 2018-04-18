ЧП в Стерлитамаке: ученик ворвался в школу с ножом и поджег ее - трансляция

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Пока точное число эвакуированных неизвестно, сообщает телеграм-канал Mash. Как сообщает источник, близкий к ситуации, утром один из учащихся стерлитамакской школы № 1 по неизвестной причине ударил ножом учителя и поджег класс. Вероятно, школьник использовал бензин. Количество пострадавших достигло четырех человек. Ранен учитель и несколько учеников. По неподтвержденной информации, одна девочка спрыгнула со второго этажа, чтобы спастись. Известно также, что нападавший пытался покончить с собой.

Школьник устроил поджог в кабинете информатики, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. В настоящее время, он задержан.

- Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются, — рассказала агентству старший помощник главы регионального управления Следственного комитета Светлана Абрамова.

В приемной главы администрации Стерлитамака Медиакорсети сообщили, что глава города Владимир Куликов "выехал", а в отделе по связям с общественностью городской администрации сказали, что "информацией не владеют".

Мы следим за развитием событий. Информация обновляется.

12.25 Появилась информация о состоянии здоровья и полученных пострадавшими ранениях:

Учительница информатики: ножевое ранение грудной клетки, состояние среднее

Ученица 9 класса, 16 лет: Диагноз: ушиб поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом правой голени, резаные раны предплечья, состояние среднее

Ученица 16 лет: ножевое ранение грудной клетки справа, состояние тяжелое

Школьник, устроивший резьню: резаная рана боковой поверхности шеи, состояние среднее

10.49 Рустэм Хамитов выехал на место событий, стало известно Медиакорсети. Также стало известно, что мальчик является учеником специального коррекционного класса для детей с задержкой психического развития.

10.53 В следственном комитете республики между тем опубликовали официальный пресс-релиз. Начата доследственная проверка.

- По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджог, сам себе нанес рану ножом. Пожарная сигнализация сработала, ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со 2 этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.

На место уже выехала группа оперативников, а также и.о. руководителя следственного управления, руководитель отдела криминалистики со своими подчиненными. Уже создана следственно-оперативная группа из числа следователей СУ СКР по РБ и сотрудников органов МВД по РБ. Выясняются все обстоятельства случившегося.

11.00 По данным редакции, сообщение о возгорании в школе № 1 Стерлитамака поступило в дежурную смену МЧС в 8.52 уфимского времени. Спасатели выехали на место происшествия в 9.02. По предварительным данным МЧС, старшеклассник канцелярским ножом нанес ранения учителю, ученице, себе и поджег компьютер в классе, а одна девочка выпала с окна. В 9.06 огонь в классе был ликвидирован.

11.20 Телеграм-канал Mash опубликовал переписку в соцсетях, которая якобы подтверждает, что мальчик Артем давно планировал начать "уничтожение людей". Нападение на школу Артем решил организовать, устав от своих одноклассников. У Артема были особенности в развитии, и школьники частенько дразнили его и жестоко издевались. Mash публикует, в частности, переписку, датированную 23 января 2018 года:

- Чем занимаешься, анимешник?

- Готовлюсь к уничтожению людей.

11.30 Поступила свежая информация из следкома. Приводим её без изменений.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по факту происшествия 18 апреля 2018 года в одной из школ города Стерлитамака возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего школьника по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Также возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

По предварительной версии, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджог, сам себе нанес рану ножом. Пожарная сигнализация сработала, ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со 2 этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы. Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики преступлений несовершеннолетних по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка.