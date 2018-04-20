В Башкирии выплатят по 300 тысяч рублей пострадавшим в ЧП в Стерлитамаке
Сегодня, 10:41ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Деньги получит педагог и две ее ученицы.
Сюжеты: ЧП в школе
Учительнице и двум школьницам, которые пострадали в Стерлитамаке 18 апреля, выплатят по 300 тысяч рублей, сообщают «РИА Новости».
Информацией о выплатах с журналистами издания поделился представитель правительства региона.
Напомним, 18 апреля 17-летний школьник Артем явился в свою школу и нанес удары канцелярским ножом учительнице и однокласснице. Еще одна девочка, спасаясь от него, выпрыгнула из окна второго этажа, получив при падении переломы. После этого Артем в присутствии перепуганных одноклассников облил бензином парты в классе и поджег их, а сам затем ударил себя ножом в шею, чтобы свести счеты с жизнью.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей