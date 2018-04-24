Мэр Уфы потребовал убрать с Верхнеторговой площади "сараи"

- Что за сарай вы собираетесь ставить на Верхнеторговой площади? Что за глухая стена выходит на улицу Ленина? - обратился он к подчиненным. - Прекратите портить городскую среду, подобным объектам на "красной линии" не место! Нужно думать и о внешнем облике города, а не только об извлечении прибыли.Мы 10 лет боролись с такими объектами, убирали убогие объекты общепита с городских улиц, а теперь снова возрождаются "уродцы".