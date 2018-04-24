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Мэр Уфы потребовал убрать с Верхнеторговой площади "сараи"

24 апреля 2018, 10:11
Ирек Ялалов потребовал убрать "уродцев" с городских площадей и улиц.

Сегодня, 24 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы мэр города Ирек Ялалов потребовал, чтобы были предъявлены более высокие требования дизайну уличных кафе в столице.

- Что за сарай вы собираетесь ставить на Верхнеторговой площади? Что за глухая стена выходит на улицу Ленина? - обратился он к подчиненным. - Прекратите портить городскую среду, подобным объектам на "красной линии" не место! Нужно думать и о внешнем облике города, а не только об извлечении прибыли.Мы 10 лет боролись с такими объектами, убирали убогие объекты общепита с городских улиц, а теперь снова возрождаются "уродцы".

Он потребовал вызвать "на ковер" владельцев данной точки общепита и пообещал лично разъяснить им, как должно выглядеть кафе в центре города.

По его словам, не устраивает мэрию также и внешний вид летних кафе в виде шатров возле ТРК "Семья".

- У нас есть дизайнерское бюро, которое готово помочь создать нормальный внешний вид уличных кафе, - заявил глава города.

Ирек Ялалов пообещал также лично проехать по городским улицам и проверить, как идет подготовка к летнему сезону работы уличных точек общепита. В противном случае он выразил готовность организовать работу "как в Москве", где мэр города Сергей Собянин лично занимался подобными вопросами, когда оказалось, что его подчиненные не в состоянии с ними справиться.

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