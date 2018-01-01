В Уфе открылось особое кафе по мотивам «Игры престолов» для глухих

Весь персонал владеет языком жестов.

В Уфе открылось специальное кафе, в котором комфортно себя чувствуют две категории людей – поклонники сериала «Игра престолов» и люди с дефектами слуха. Подробности данного события изложили корреспонденты телеканала БСТ.

Первое в республике заведение, ориентированное на слабослышащих и глухих людей открыла Наталья Шевнина. Со многими посетителями она познакомилась лично после открытия заведения, а прежде в основном общалась с ними в социальных сетях. Но подходящего места для встречи глухих или слабослышащих людей до сих пор в Уфе не было.

- Когда открыли это заведение, глухие сразу начали собираться здесь, обрадовались. Они говорят, что здесь так комфортно, уютно, - рассказала Наталя Шевнина.

В этом кафе проходят корпоративы и даже совместные просмотры спортивных соревнований по телевизору с сурдопереводом. Причем звук здесь всегда приглушенный да и посетители не шумят, так что у горожан претензий к его хозяевам пока не было.