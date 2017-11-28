В Башкирии могут закрыть часть придорожных кафе

Из 667 объектов придорожного транспорта только 126 соответствуют нормам.

В Башкирии разработают генеральную схему размещения придорожных объектов на трассах республиканского и межмуниципального значения, сообщил сегодня на пресс-завтраке, организованном газетой «Коммерсантъ-Башкортостан» руководитель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.

- Уровень качества сегодня не соответствует тем требованиям, которые мы сегодня предъявляем к объектам дорожного сервиса. Я вот кофеман, езжу по дорогам республики… Недостаточно мест, где можно сварить кофе. Или более-менее руки помыть даже негде, - сказал Тимур Мухаметьянов.

По его словам, на дорогах федерального значения ситуация лучше, чем на дорогах регионального значения.

- Это сложная задача. Из 667 объектов, которые есть на дорогах регионального и межмуниципального значения, только 126 имеют технические условия. По всем остальным объектам куча нарушений. Если мы начнем эти заниматься, то откроем ящик Пандорры. Это те Авгиевы конюшни, которые нам предстоит расчищать не один год. Возможно, какие-то объекты мы вынуждены будет закрыть, - сказал он.

Заниматься разработкой генеральной схемы будет управление дорожного хозяйства республики. Схему должны разработать в течение года.