В Уфе эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Мега"

- Нарушений обнаружено очень много. При этом их подавляющее число можно было исправить в считанные дни, не дожидаясь приходя проверяющих, - отметил глава города Ирек Ялалов. – Проверки продолжаются. К сожалению, был выявлены и такие нарушения, исправить которые невозможно, - особенно это касается торговых центров, расположенных в приспособленных и переоборудованных зданиях промышленных предприятий. Например, это слишком узкие лестницы, которые затрудняют эвакуацию людей в случае ЧП. Важно также отрегулировать, чтобы детские объекты в ТРЦ были расположены не далее, чем на 200 метров от выхода.