В Уфе эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Мега"

22 апреля в торговом центре «Мега» прошла учебная эвакуация, сообщают «Вести-Башкортостан». Из торгового центра эвакуировали персонал и посетителей в количестве четырех тысяч человек. Напомним, ранее Ирек Ялалов заявил о промежуточных итогах проверок в торговых и развлекательных центрах.
- Нарушений обнаружено очень много. При этом их подавляющее число можно было исправить в считанные дни, не дожидаясь приходя проверяющих, - отметил глава города Ирек Ялалов. – Проверки продолжаются. К сожалению, был выявлены и такие нарушения, исправить которые невозможно, - особенно это касается торговых центров, расположенных в приспособленных и переоборудованных зданиях промышленных предприятий. Например, это слишком узкие лестницы, которые затрудняют эвакуацию людей в случае ЧП. Важно также отрегулировать, чтобы детские объекты в ТРЦ были расположены не далее, чем на 200 метров от выхода.
По его словам, окончательные итоги проверок ТРЦ Уфы будут подведены ориентировочно через две недели.
- Если выяснится, что нарушений обнаружено слишком много и исправить их не получается, будем закрывать такие торговые центры, - подчеркнул Ирек Ялалов. – Рисковать здоровьем и жизнью людей ради коммерческой прибыли нельзя.