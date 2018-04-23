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В Уфе эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Мега"

23 апреля 2018, 09:26
Из молла было эвакуировано четыре тысячи человек.

22 апреля в торговом центре «Мега» прошла учебная эвакуация, сообщают «Вести-Башкортостан». Из торгового центра эвакуировали персонал и посетителей в количестве четырех тысяч человек. Напомним, ранее Ирек Ялалов заявил о промежуточных итогах проверок в торговых и развлекательных центрах.

- Нарушений обнаружено очень много. При этом их подавляющее число можно было исправить в считанные дни, не дожидаясь приходя проверяющих, - отметил глава города Ирек Ялалов. – Проверки продолжаются. К сожалению, был выявлены и такие нарушения, исправить которые невозможно, - особенно это касается торговых центров, расположенных в приспособленных и переоборудованных зданиях промышленных предприятий. Например, это слишком узкие лестницы, которые затрудняют эвакуацию людей в случае ЧП. Важно также отрегулировать, чтобы детские объекты в ТРЦ были расположены не далее, чем на 200 метров от выхода.

По его словам, окончательные итоги проверок ТРЦ Уфы будут подведены ориентировочно через две недели.

- Если выяснится, что нарушений обнаружено слишком много и исправить их не получается, будем закрывать такие торговые центры, - подчеркнул Ирек Ялалов. – Рисковать здоровьем и жизнью людей ради коммерческой прибыли нельзя.

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