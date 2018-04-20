В Башкирии при пожаре эвакуировали 16 человек, есть погибший
Сегодня, 11:12ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Пожар произошел в деревне ночью.
Ночью 20 апреля загорелся кирпичный двухэтажный дом на улице Новая в деревне Новый Мир Миякинского района, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. В жилом помещении загорелось домашнее имущество.
Эвакуировано 16 человек. Есть один погибший.
Пожар час тушили три единицы техники и пять человек.
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