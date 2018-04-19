В Башкирии из садика эвакуировали 200 человек

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Загорелось содержимое мусорного ведра.
19 апреля в 11:00 в городе Агидель в детском саду №4 загорелся мусор в мусорном ведре у обособленного входа в детский сад, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Система автоматической пожарной сигнализации сработала исправно. 27 воспитателей эвакуировали 191 ребенка. Возгорание потушили силами персонала подручными средствами до прибытия сил пожарного расчета. На место выезжали пять единиц техники и девять человек личного состава.
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