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В Башкирии из садика эвакуировали 200 человек
Сюжеты:
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В Башкирии из садика эвакуировали 200 человек

Сегодня, 13:25ПроисшествияРустэм Башкирцев
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