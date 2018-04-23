Будь СПОК: Что заставило задуматься будущих кооператоров Башкирии

Еще две неожиданности для участников семинара: в пакет документов требуют включить справку о количестве произведённой в прошлом году продукции и выписку из похозяйственной книги с указанием периода ведения ЛПХ. То есть, если три-четыре семьи два года не держали коров, но могут их завести, то программа при сверке данных это увидит.