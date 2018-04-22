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В Уфе назвали имя самой красивой татарки республики

22 апреля 2018, 10:57
Победительница «Татар кызы – 2018» получила путевку в Европу на 60 тысяч рублей.

В Уфе состоялся конкурс красоты татарских девушек. В нем победила ученица 11 класса из Балтачевского района Чулпан Кашанова. Ей выпала честь представить Башкортостан во всероссийском конкурсе татарских красавиц в Татарстане.

«У меня сейчас непередаваемые ощущения. Я верила в себя, но были сомнения. Я хочу доказать, что все возможно! Я приехала из маленького района и вот теперь я «Татар кызы». Все возможно, нужно только верить и делать!» — рассказала Чулпан Кашанова, цитирует «Башинформ».

За победу в конкурсе боролись 12 девушек из ородов Мелеуза, Агидели, Благовещенска, Дюртюлей, Стерлибашевского, Кушнаренковского, Туймазинского, Шаранского, Балтачевского, Миякинского районов.

Жюри, возглавляемый народным артистом РБ и РТ Идрисом Газиевым, оценивал умение красиво говорить на татарском, достойно преподносить себя, знать традиции и обычаи своего народа

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