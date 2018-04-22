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12 вопросов о вожде мирового пролетариата Ленине
22 апреля 2018, 09:20
Что вы знаете о Владимире Ильиче?
12 вопросов о вожде мирового пролетариата Ленине
В день рождения Владимира Ильича Ленина Медиакорсеть решила подготовить тест.
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