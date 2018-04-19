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В Уфе афробашкир подготовит танцы для Рустэма Хамитова

19 апреля 2018, 21:51
Чернокожий студент заинтересовал главу Башкирии предложением провести фестиваль африканских танцев на республиканский или даже федеральный уровень.

Сегодня, 19 апреля, студент из Анголы, обучающийся в УГНТУ, в рамках прямой линии с главой Башкирии рассказал Рустэму Хамитову о своей учебе в Уфе, о том, как он учит башкирский язык.

- Сначала нам, иностранным студентам, было трудно адаптироваться в Башкирии, но благодаря гостеприимству башкирского народа, мы теперь чувствуем себя здесь почти как дома, - рассказал студент. – Чтобы отблагодарить их, мы решили проводить интересные и полезные мероприятия, одно из них – школа африканских танцев. Мы хотели бы проводить такие мероприятия на республиканском или даже федеральном уровне. Приглашаем вас к нам в гости, мы готовы показать вам наши танцы. Я уже чувствую себя, кстати, афробашкиром. Зур рахмат!

Рустэм Хамитов охотно принял приглашение и запланировал его ориентировочно на май. При этом он попросил собеседника подготовить несколько выступлений, включая башкирский танец.

- Этот танец в вашем исполнении будет смотреться очень интересно, насколько я могу себе это представить, - улыбнулся в ответ Рустэм Хамитов. – Я к вам приеду, и вы мне покажете свои танцы.

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