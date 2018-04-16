Ансамбль песни и танца “Мирас” выступит в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже

Фольклорный ансамбль песни и танца “Мирас” города Уфы выступит в Штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках Международного фестиваля “Танцы и музыка мира”.

Международный фестиваль “Танцы и музыка мира” является вторым по значимости проектом Международного совета по организации фольклорных фестивалей и народного творчества (CIOFF). На этот раз он состоится 29 июня в Париже под патронатом Генеральной Дирекции ЮНЕСКО в зале №1 Штаб-квартиры ЮНЕСКО и приурочен к 5-летию этого престижного мероприятия.

Гости и зрители фестиваля – представители делегаций стран-членов ЮНЕСКО, сотрудники посольств разных государств, а также жители Парижа.

Кроме этого выступления ансамблю “Мирас” и другим участникам предстоит фестивальный тур CIOFF по Франции с 30 июня по 15 июля - Festival of ROMANS/ ISERE и Festival of SEGRE – в излюбленных местах посещения туристов.

В составе участников всего восемь сильнейших коллективов из Нигерии, Чили, Аргентины, Никарагуа, Франции, Эстонии, Саудовской Аравии. От России Президентом CIOFF Филиппом Бессонтом был приглашен единственный коллектив – Ансамбль песни и танца «Мирас».

- Ансамбль “Мирас” был приглашен на участие в фестивалях, так как это один из широко известных в мировом масштабе ансамблей, а также один из лучших коллективов в России с высоким уровнем исполнительского мастерства. 2018 год также является годом плодотворного сотрудничества между Республикой Башкортостан и CIOFF, а в сентябре в Уфе пройдет Всемирный конгресс CIOFF. - отметил Филипп Бессонт.

«Мирас» имеет богатый опыт участия в международных проектах и не раз представлял Россию и Башкортостан на мировом уровне, в том числе по рекомендации ГРДНТ им В.Д. Поленова. Выступление этого коллектива на сцене Штаб-квартиры ЮНЕСКО будет способствовать росту престижа Республики Башкортостан на мировой арене.

- Участие коллектива в фестивальной программе «Танцы и музыка мира» станет презентацией культуры и искусства Башкортостана в преддверии проведения Всемирной Фольклориады-2020. Выступление «Мираса» на международных фестивалях CIOFF послужит ярким примером создания в России условий для сохранения и развития традиционных культур российских народов, которые являются гарантом духовной и социальной стабильности, - комментирует Тамара Пуртова, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

Обширный репертуар коллектива позволяет сформировать несколько полноценных и разноплановых программ.