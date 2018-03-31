Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе определились датой и местом проведения кастинга шоу “Танцы”
Сюжеты:
Трагедия в КемеровоБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Huge 1d6948d0 eb3a 4ca8 b249 8a64219b8d18

В Уфе определились датой и местом проведения кастинга шоу “Танцы”

Сегодня, 14:46КультураЗиля Аскерова
Читайте
также
Минздрав Башкирии: Лекарства и нам положены, но мы ведь не выпрашиваем
«Ты плохо кончишь!»: как в Башкирии чиновник угрожал в суде девушке-юристу
«Это похоже на пиар»: депутаты Госдумы от Башкирии - о скандале со Слуцким