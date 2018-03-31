В Уфе определились датой и местом проведения кастинга шоу “Танцы”
Сегодня, 14:46КультураЗиля Аскерова
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В столице Башкирии состоится кастинг юбилейного пятого сезона шоу “Танцы”.
22 апреля на базе танцевального центра «PROТАНЦЫ» желающие смогут попытать счастье. Участниками кастинга могут стать все от 16 до 35 лет, заранее заполнившие анкету.
Подробную информацию можно узнать по номеру 8 (961) 051-35-27.
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