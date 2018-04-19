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В Нефтекамске загорелся многоквартирный дом

19 апреля 2018, 15:11
Пожар начался в одной из квартир во второй половине дня.

Сегодня в Нефтекамске загорелась квартира в 14-этажном многоквартирном доме на Березовском шоссе. Видео пожара прислали в редакцию Медиакорсети очевидцы.

На видео видно два шлейфа дыма на 9 и 10 этажах, причем на 10 этаже из окна вырывается огонь. Также видно, что спасатели уже приступили к работе.

Как сообщили в республиканском управлении МЧС, сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 13.47 уфимского времени. Горел утеплитель с наружной стороны строящегося многоэтажного керамзитоблочного дома на улице Березовское шоссе.

- Из зоны воздействия опасных факторов пожара по лестничным маршам проведена эвакуация, - сообщили спасатели. - Пожар потушен в 14.16 местного времени.

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