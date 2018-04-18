В Уфе произошел пожар на Уфимском шоссе

В Уфе произошел пожар на Уфимском шоссеВидео
Сегодня, 15:35
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Пострадавших нет.
Пожар на Уфимском шоссеВидео
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Сегодня, 18 апреля, около 15:15 неподалеку от Уфимского художественно-промышленного колледжа на улице Уфимское шоссе в ангаре разгорелся пожар. Возгорание произошло после громкого хлопка. Пожар быстро ликвидировали.
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Причины пожара выясняются. По словам сотрудника пресс-службы пожарной части Елены Артемовой, пострадавших нет.
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