В Башкирии начали обустраивать первобытную стоянку

Первобытная стоянка была открыта в 2000 году неподалеку от деревни Иргизлы. Там обнаружили обожженные и расколотые кости животных, костяные шилья, иголки, каменные скребки, наконечники стрел, бронзовую пряжку и большой крючок для ловли рыб и прочее.