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В Башкирии начали обустраивать первобытную стоянку

19 апреля 2018, 12:07
Неподалеку от Иргизлов появится еще одно интересное место для туристов.

В Бурзянском районе сотрудники национального парка «Башкирия» начали обустройство стоянки древнего человека Ташморон (таш - «каменный» и морон - «мыс»), сообщили в пресс-службе национального парка.

18 апреля здесь построили деревянный мостик. В дальнейшем установят аншлаг и огородят участок.

Первобытная стоянка была открыта в 2000 году неподалеку от деревни Иргизлы. Там обнаружили обожженные и расколотые кости животных, костяные шилья, иголки, каменные скребки, наконечники стрел, бронзовую пряжку и большой крючок для ловли рыб и прочее.

Ученые установили, что люди жили в этом месте четыре тысячи лет тому назад.

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