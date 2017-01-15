Башкирия будет развивать туризм совместно с Оренбургской областью
Сегодня, 16:43ЭкономикаОльга КорзикФото: glavarb.ru
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Регионы совместно создают туристическую дестинацию «Южный Урал».
Башкирия совместно с Оренбургской областью создает туристическую дестинацию (место назначения туристского путешествия – прим ред.) «Южный Урал». Об этом сегодня на пленарном заседании Всероссийского форума «Здравница-2017» сообщил глава республики Рустэм Хамитов. Он рассказал, что основной упор проекта – лечебно-оздоровительный отдых. Общий объем инвестиций составит 19 млрд руб. Других подробностей проекта он не уточнил.
Источник: glavarb.ru
- Планируем, что объединение туристского и оздоровительного потенциала наших регионов позволит совместить возможности нескольких курортных зон, укрепить инфраструктуру, расширить спектр услуг и, соответственно, туристический поток, - сказал глава региона.
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