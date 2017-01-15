Башкирия будет развивать туризм совместно с Оренбургской областью

Регионы совместно создают туристическую дестинацию «Южный Урал».

Башкирия совместно с Оренбургской областью создает туристическую дестинацию (место назначения туристского путешествия – прим ред.) «Южный Урал». Об этом сегодня на пленарном заседании Всероссийского форума «Здравница-2017» сообщил глава республики Рустэм Хамитов. Он рассказал, что основной упор проекта – лечебно-оздоровительный отдых. Общий объем инвестиций составит 19 млрд руб. Других подробностей проекта он не уточнил.