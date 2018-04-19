Школьник из Уфы выиграл конкурс научно-инновационных проектов

Благодаря изобретению 9-классника Михаила Щербакова из Уфы дети с проблемами со зрением смогут изучать предмет химии. Школьник сконструировал универсальное устройство, удобное, оно простое в использовании и недорогое в производстве, что важно уже с точки зрения обеспечения школьников, кому это устройство будет нужно.
Применяться оно может как в специализированных, так и в простых школах.
Конкурс организован крупной международной компанией, работающей в области технологий, энергетики, инноваций, прошел в Москве при поддержке Министерства образования России. Помимо победителей конкурсов, премии получили финалисты и их научные руководители.