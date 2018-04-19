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Школьник из Уфы выиграл конкурс научно-инновационных проектов

19 апреля 2018, 15:43
Он создал таблицу Менделеева для слепых и слабовидящих.

Благодаря изобретению 9-классника Михаила Щербакова из Уфы дети с проблемами со зрением смогут изучать предмет химии. Школьник сконструировал универсальное устройство, удобное, оно простое в использовании и недорогое в производстве, что важно уже с точки зрения обеспечения школьников, кому это устройство будет нужно.

Применяться оно может как в специализированных, так и в простых школах.

Конкурс организован крупной международной компанией, работающей в области технологий, энергетики, инноваций, прошел в Москве при поддержке Министерства образования России. Помимо победителей конкурсов, премии получили финалисты и их научные руководители.

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#Новости#Техника#Школьники#Инженерная школа#Марат Гареев#Общество
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