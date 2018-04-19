Рустэм Хамитов встретится со студентами в Москве

В республике будет создан реестр востребованных специальностей, сказал Рустэм Хамитов. Также он сказал, что будет создан специальный сайт или электронная почта, куда земляки-студенты смогут прислать свои резюме, кем они хотят работать, чтобы "получить интересных и хорошо подготовленных специалистов".