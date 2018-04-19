Рустэм Хамитов: В Башкирии не будет такой остроты с мусором, как в Москве

Глава республики напомнил, что каждый житель республики в год вырабатывает один кубометр или 500 килограмм отходов. Это два миллиона тонн мусора в год. Но такой остроты , как в Москве и Подмосковье, проблема отходов в Башкирии не наберет, заверил глава региона.