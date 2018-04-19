Рустэм Хамитов встретится со студентами в Москве

Сегодня в ходе Прямой линии главе Башкирии Рустэму Хамитову задали вопрос о том, ждут ли студентов- выпускников московских вузов в республике и готов ли он пообщаться со студентами в Москве.

В республике будет создан реестр востребованных специальностей, сказал Рустэм Хамитов. Также он сказал, что будет создан специальный сайт или электронная почта, куда земляки-студенты смогут прислать свои резюме, кем они хотят работать, чтобы "получить интересных и хорошо подготовленных специалистов".

- Встречу обещаю - в ближайший мой приезд в Москву, - сказал Рустэм Хамитов. - Тем более мне предстоит командировка туда, возможно, на следующей неделе. Я привезу вам башкирский мед и чай, а с вас - интересные вопросы.

Также глава региона ответил на просьбу Юли Ахметовой о помощи культурному центру в Москве.