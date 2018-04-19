Рустэм Хамитов рассказал о своих планах на выборах главы Башкирии

Модератор Прямой линии с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым задал ему вопрос, заданный Денисом из Кумертау по мессенджеру Whatsapp.

- Собираетесь ли вы на пенсию и задумываетесь ли вы о своем преемнике? - спросил Денис, уверенный, что его вопрос не прозвучит.

Но не тут-то было. Рустэм Закиевич ответил без обиняков:

- На пенсию не собираюсь.

Он напомнил, что госслужащим повышают пенсионный возраст до 65 лет. И сказал, что еще есть время для принятия решения о своем участии в выборах на пост главы Башкирии.

- Я конечно не могу вечно работать в должности главы республики, - сказал Рустэм Хамитов. - Я имею право избираться два раза. Но еще до марта 2019 года есть время, чтобы подумать и посоветоваться с людьми, с жителями республики.

- Если вы скажете: "Нужно", то буду баллотироваться, если скажете: "Пора", ну что ж, значит- возможны другие решения, - продолжил он. - Хотя дома мне порой говорят, что не хватает общения, нужно вместе ездить, вместе отдыхать.