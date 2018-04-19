Член НОД пробил дно: житель Стерлитамака оправдывает школьника за резню

- Правоохранители, безусловно, должны обратить пристальное внимание на эти заявления, так как здесь налицо признаки подстрекательства к разжиганию ненависти и к совершению убийства, – считает депутат Государственного собрания – Курултая Башкирии, экс-прокурор Уфы Рамиль Хакимов. – Необходимо в данном случае принять меры, вплоть до блокировки страницы этого пользователя и привлечения его к административной, а может быть, даже уголовной ответственности. А что касается того школьника, то правоохранителям необходимо отнестись к ситуации серьезно, так как у него могут появиться последователи. О подобных примерах мы все прекрасно помним.