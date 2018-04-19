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Член НОД пробил дно: житель Стерлитамака оправдывает школьника за резню

19 апреля 2018, 12:42
Он сказал, что детей надо было перебить по одному.

Активный член движения НОД (Национальное освободительное движение) в Стерлитамаке Риф Сулейманов совершенно однозначно и неоднократно высказался по поводу вчерашнего происшествия, когда школьник устроил кровавую резню, тяжело ранив учительницу и несколько учеников. Он высказался буквально следующим образом:

«Мальчик достоин уважения. Хороший воин». Это цитата со стены ВКонтакте члена НОДа Рифа Сулейманова.

В одном из обсуждений в соцсети он высказался еще боле радикально (орфография и пунктуация сохранены): «Взяли пацана тупым объявили в 17 лет и еще издевались. За это мальчик и отомстил и в принципе правильно сделал. Не надо было просто школу жечь. А этих классных ублюдков надо было по одному перебить».

Движение НОД известно, прежде всего, своими скандальными акциями, прежде всего, нападениями на оппозиционных политиков, поливание их зеленкой, разрушение народного мемориала Немцова в Москве и другими аналогичными акциями.

- Правоохранители, безусловно, должны обратить пристальное внимание на эти заявления, так как здесь налицо признаки подстрекательства к разжиганию ненависти и к совершению убийства, – считает депутат Государственного собрания – Курултая Башкирии, экс-прокурор Уфы Рамиль Хакимов. – Необходимо в данном случае принять меры, вплоть до блокировки страницы этого пользователя и привлечения его к административной, а может быть, даже уголовной ответственности. А что касается того школьника, то правоохранителям необходимо отнестись к ситуации серьезно, так как у него могут появиться последователи. О подобных примерах мы все прекрасно помним.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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