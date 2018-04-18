ЧП в Стерлитамаке: В доме школьника нашли странные надписи

Вот что там написано: «Киты умирают в лужах бензина», «Зажигалка поджигает сигарету, а ты меня», «Если бы я спал столько, сколько думал о тебе, то наверняка бы выспался», «Ты снова совсем один», «Я не боюсь смерти, потому что я и есть смерть», «Приходи сюда грустить», «Люби меня как Маяковский любил Лилю», «Ты одна заметишь моё лицо под ногами», «Человеку нужен человек (зачеркнуто) кот».