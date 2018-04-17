В Уфе пьяный мужчина сам прыгнул на нож - версия его сожительницы

Утром 14 апреля 46-летний нетрезвый мужчина стал избивать свою сожительницу. Женщина схватила нож и не подпускала сожителя близко к себе. По её словам, мужчина решил, что та хочет его убить и написал записку о том, что ему надоело жить, а после прыгнул на нож, который был в ее руке.