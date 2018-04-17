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В Уфе пьяный мужчина сам прыгнул на нож - версия его сожительницы

17 апреля 2018, 15:14
Женщина уверяет, что пыталась всего лишь обезопасить себя.

43-летняя уфимка подозревается в совершении преступления по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Утром 14 апреля 46-летний нетрезвый мужчина стал избивать свою сожительницу. Женщина схватила нож и не подпускала сожителя близко к себе. По её словам, мужчина решил, что та хочет его убить и написал записку о том, что ему надоело жить, а после прыгнул на нож, который был в ее руке.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Женщина сама вызвала полицию и дала признательные показания.

Сейчас следователи проверяют версию женщины. Эксперты выясняют степень тяжести вреда здоровью от побоев.

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