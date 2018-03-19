В Уфе мужчина зарезал в своей квартире друга бывшего арестанта
Сегодня, 13:59ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Оба ранее вместе отбывали срок за преступление против жизни и здоровья граждан.
53-летний уфимец обвиняется в убийстве, которое произошло на улице Кирова, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
50-летний мужчина попросился пожить к 53-летнему уфимцу. Вел себя при этом неприлично перед сожительницей хозяина квартиры, не соблюдал гигиену и санитарные нормы. Ночью 16 марта мужчины поссорились. Хозяин схватил нож и минимум девять раз ударил им гостя. Мужчина скончался от травм. Оба ранее вместе сидели за преступления против жизни и здоровья граждан.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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