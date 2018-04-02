Житель Башкирии зарезал человека, выгнавшего его из ночного бара
Сегодня, 17:49ПроисшествияЗиля Аскерова
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В центральной больнице районной больнице скончался местный житель с колото-резанными ранениями. В убийстве подозревают 28-летнего молодого человека.
По версии следствия, инцидент произошел в ночью 31 марта в селе Шаран. В одном из местных баров компания заплатила за сверхурочное время работы заведения и начала выгонять всех тех, кто не заплатил. Один из прогоняемых затаил обиду и ненадолго ушел. Вернулся он в бар в компании своих друзей и кухонным ножом в руке.
Когда выгнавшая его компания начала расходиться из бара по домам, злоумышленник поймал одного из них и нанес несколько ударов ножом. 33-летнему потерпевшему медики не смогли помочь, он скончался через сутки в больнице.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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