Житель Башкирии зарезал человека, выгнавшего его из ночного бара

По версии следствия, инцидент произошел в ночью 31 марта в селе Шаран. В одном из местных баров компания заплатила за сверхурочное время работы заведения и начала выгонять всех тех, кто не заплатил. Один из прогоняемых затаил обиду и ненадолго ушел. Вернулся он в бар в компании своих друзей и кухонным ножом в руке.