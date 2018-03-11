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В Башкирии мужчина зарезал соседку, обвинив ее в поджоге дома матери
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Башкирии мужчина зарезал соседку, обвинив ее в поджоге дома матери

Сегодня, 16:44ПроисшествияЗиля Аскерова
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