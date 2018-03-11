В Башкирии мужчина зарезал соседку, обвинив ее в поджоге дома матери
Сегодня, 16:44ПроисшествияЗиля Аскерова
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В Стерлитамаке вынесли приговор мужчине, забившему до смерти свою соседку.
В начале осени прошлого года к сельчанин из Стерлитамакского района напал на свою соседку. Они сильно поссорились, он начал ее избивать, а затем полоснул по горлу женщины ножом. Труп спрятал сначала во дворе, затем, в следующую ночь, отнес в погреб. А через несколько дней труп в мешках оказался закопанным в ближайшем овраге.
Однако, мужчина не выдержал - сам пришел явкой в полицию, а также указал на место, где была спрятана покойница.
Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил сельчанина к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима.
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