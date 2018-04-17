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В Уфе нашли тело пропавшего подводника

17 апреля 2018, 12:17
Тело Ильшата Ринатовича Нургалиева обнаружили на правой стороне реки Уфы.

Тело пропавшего 4 января 29-летнего подводника Ильшата Нургалиева нашли на правом берегу реки Уфы, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

На место выехал кризисный психолог для оказания психологической помощи родственникам и полиция.

Напомним, о пропаже любителя подводной охоты стало известно пятого января, накануне он с друзьями погружался недалеко от дома №7 по улице Набережная в микрорайоне Сипайлово. Ранее водолазы обследовали дно реки между микрорайоном Тужиловка и ВДНХ, однако найти тело так и не удалось.

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