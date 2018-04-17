В Уфе нашли тело пропавшего подводника

Напомним, о пропаже любителя подводной охоты стало известно пятого января, накануне он с друзьями погружался недалеко от дома №7 по улице Набережная в микрорайоне Сипайлово. Ранее водолазы обследовали дно реки между микрорайоном Тужиловка и ВДНХ, однако найти тело так и не удалось.