В Уфе продолжаются поиски пропавшего любителя подводной охоты
Сегодня, 10:48ОбществоРустэм Башкирцев
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О пропавшем мужчине до сих пор ничего не известно.
Возобновляются поиски пропавшего водного охотника Нургалиева Ильшата Ринатовича, сообщила в своем Инстаграме сестра пропавшего Зиля.
Требуется финансовая помощь. Деньги можно перевести на карту маме Ильшата Наиле Айратовне 639002069015946195 или по номеру телефона 89177816393.
Напомним, пятого января стало известно о пропавшем любителе подводной охоты, который погрузился в воду недалеко от дома №7 на улице Набережная в Сипайлово. До сих пор о мужчине ничего не известно.
Поиски возобновляются 🙌🏽 Будем благодарны любой помощи ❤️ мир не без добрых людей 🙏🏽
Публикация от 🇷🇺🇹🇷🇨🇳🇻🇳🇮🇩🇲🇾🇰🇷🇵🇭 (@_nurgalieva_z_)
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