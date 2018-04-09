В Уфе продолжаются поиски пропавшего любителя подводной охоты

Требуется финансовая помощь. Деньги можно перевести на карту маме Ильшата Наиле Айратовне 639002069015946195 или по номеру телефона 89177816393.

Напомним, пятого января стало известно о пропавшем любителе подводной охоты, который погрузился в воду недалеко от дома №7 на улице Набережная в Сипайлово. До сих пор о мужчине ничего не известно.