В Уфе во время подводной охоты пропал мужчина
Сегодня, 14:21ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: google maps
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Водолазы продолжают его поиски.
4 января, около 22.30 уфимского времени, в службу спасения поступило сообщение о том, что во время подводной охоты на реке Уфе в районе ул. Набережная, 7, пропал мужчина, сообщили в службе спасения. Пропавший мужчина - 1988 года рождения.
Ночью водолазам запрещено погружаться в воду. Поэтому спасатели после поступления сигнала тщательно обследовали только береговую линию, но никого не обнаружили.
- 5 января утром бригада водолазов выехала на место, в течение всего дня осуществлялись поисковые работы, но все безрезультатно, - сообщили в городской службе спасения. - Сегодня поиски продолжатся.
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