В Уфе во время подводной охоты пропал мужчина

Водолазы продолжают его поиски.

4 января, около 22.30 уфимского времени, в службу спасения поступило сообщение о том, что во время подводной охоты на реке Уфе в районе ул. Набережная, 7, пропал мужчина, сообщили в службе спасения. Пропавший мужчина - 1988 года рождения.