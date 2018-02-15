В Уфе вновь возобновили поиски пропавшего подводника

На этот раз обследуют дно в районе Дудкинской переправы.

Родственники пропавшего в Уфе любителя подводной охоты вновь обратились к спасателям с просьбой проверить очередной участок реки Уфы, сообщает портал Proural.

Дудкинская переправа – третья по счёту локация, где водолазы будут искать пропавшего.

Напомним, о пропаже любителя подводной охоты стало известно пятого января, накануне он с друзьями погружался недалеко от дома №7 по улице Набережная в микрорайоне Сипайлово.

Ранее водолазы обследовали дно реки между микрорайоном Тужиловка и ВДНХ, однако найти тело так и не удалось.