В Уфе вновь возобновили поиски пропавшего подводника

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На этот раз обследуют дно в районе Дудкинской переправы.
Родственники пропавшего в Уфе любителя подводной охоты вновь обратились к спасателям с просьбой проверить очередной участок реки Уфы, сообщает портал Proural.
Дудкинская переправа – третья по счёту локация, где водолазы будут искать пропавшего.
Напомним, о пропаже любителя подводной охоты стало известно пятого января, накануне он с друзьями погружался недалеко от дома №7 по улице Набережная в микрорайоне Сипайлово.
Ранее водолазы обследовали дно реки между микрорайоном Тужиловка и ВДНХ, однако найти тело так и не удалось.
Параллельно с водолазной службой поиски ведут и родственники пропавшего, они обследую дно с помощью специального прибора, погружаемого в воду.
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