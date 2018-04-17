На улицах Уфы появятся тяньшанские ели

- Мы решили установить обмен опытом между нашим горзеленхозом и их коллегами в Бишкеке, - рассказал Ирек Ялалов. - В Бишкеке на лицах растут очень красивые тяньшанские ели, мы можем выращивать их и у нас. А взамен они заинтересовались нашими липами и рябинами.