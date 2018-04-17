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На улицах Уфы появятся тяньшанские ели

17 апреля 2018, 10:09
Их планируется получить из Кыргызстана.

Сегодня, 17 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов рассказал об итогах визита делегации муниципалитета на недавний форумммуниципальных практик в Бишкек.

В рамках визита было проведено много интересных встреч. Одна из них была посвящена озеленению городского пространства.

- Мы решили установить обмен опытом между нашим горзеленхозом и их коллегами в Бишкеке, - рассказал Ирек Ялалов. - В Бишкеке на лицах растут очень красивые тяньшанские ели, мы можем выращивать их и у нас. А взамен они заинтересовались нашими липами и рябинами.

Мэр Уфы поручил представителю уфимского Горзеленхоза заняться проработкой этого вопроса.

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#Новости#Благоустройство#Татьяна Майорова,#Город
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