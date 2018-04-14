Ирек Ялалов: Первый водопровод в Уфе начали строить меценаты

Вчера, 13 апреля, в Уфе чествовали предпринимателей и руководителей предприятий, которые осуществляют благотворительную деятельность в городе. Всего отметили 20 человек.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к меценатам и благотворителям:

- Своими добрыми делами вы возрождаете традиции благотворительности в Уфе, заложенные два-три столетия назад состоятельными горожанами, дарите своим подопечным самое главное – заботу и внимание, которые придают новые душевные силы, надежду на выздоровление, интерес к жизни и уверенность в завтрашнем дне.

Он напомнил несколько интересных фактов из истории Уфы. Так, первый водопровод в городе начали строить при поддержке меценатов. Первое городское освещение на улицах также появилось на частные средства, при этом свет проводили и на улицах, где жили бедные люди. В советское время Дворец спорта был построен на свой страх и риск директором УПЗ Ковалевым как один из цехов предприятия. Также на средства предприятий было построено большинство турбаз и пионерских лагерей вокруг города.

- Для развития в Уфе образования и культуры, помощи бедным и немощным вложили немало сил и средств такие благотворители как Иван Федорович Базилевский, Николай Кондратьевич Блохин, семьи Аксаковых, Видинеевых, Демидовых, Поповых, братья Хусаиновы, Рамеевы, Каримовы, династии Акчуриных, Султановых и многие другие состоятельные уфимцы, - перечислил имена Ирек Ялалов. - Самой известной женщиной среди благотворителей Уфы была Марьям Тимербулатовна Султанова, которая в конце XIX века, в принадлежавшем ей доме, открыла русско-башкирское училище для девочек с бесплатным обучением. Впоследствии Марьям Султанова отдала дом, наследство от своего отца, под приют для девочек-сирот.

Оргкомитет конкурса присудил награды по таким критериям: системность оказания благотворительной помощи, объем оказанной благотворительной помощи и полученный эффект, результат от оказанной помощи.

В результате были определены 13 победителей, которым были вручены статуэтки и плакетки «Меценат городского округа город Уфа РБ». В этом году также были введены новые номинации «Меценаты районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан» – в каждом из семи районов города был определен наиболее отличившийся благотворитель.

Вот полный список меценатов года.

В завершение церемонии Ирек Ялалов вспомнил об отношении к состоятельным людям в Бишкеке, куда он недавно ездил:

- В Средней Азии нет зависти к богатым, потому что там все понимают: если на вашей улице поселился состоятельный сосед, то он обязательно вам чем-то поможет